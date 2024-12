Fiera: Anna e Guè, un weekend rap 

Un weekend di musica all’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari, uno dei punti di riferimento per il mondo dello spettacolo cittadino, con il Seven Urban Summit, festival dedicato a tutte le varianti del rap attraverso la formula dello showcase: stanotte è attesa Anna, il rap al femminile più quotato in Italia. Mentre domani sarà la volta del padrino del rap italiano Guè Pequeno.

Le serate, che si terranno nei due stage dell’Opera, inizieranno alle 22 e si protrarranno fino alle quattro del mattino. Ogni evento segue un format preciso: un DJ set apre la serata, seguito dagli showcase (i precedenti Gemitaiz & Madman e Tony Effe hanno preso il via intorno alle 2) degli artisti principali (della durata di 40-60 minuti) e da altri live di supporto.

