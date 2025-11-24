Fieno sulla strada regno delle mucche 

Dove finiscono le criticità della strada, comincia la responsabilità dell’uomo. Già di per sé le arterie dell’Ogliastra presentano limiti e carenze strutturali, se poi a minare la sicurezza ci si mette pure qualche allevatore la situazione diventa di assoluta emergenza. È consuetudine che alcuni proprietari di bovini gettino in strada cumuli di fieno per attirare gli stessi animali, invitandoli così ad attraversare la carreggiata. Non solo il bestiame è attirato dal sale, in più si precipita in strada per cibarsi del fieno.

È accaduto anche pochi giorni fa sull’ex strada militari che da Tertenia conduce a Perdasdefogu. Giusto l’indomani dell’incidente in cui una Renault Twingo su cui viaggiavano tre militari si è schiantata sopra una mucca che vagava sulla carreggiata. Il fenomeno degli animali senza controllo sulle strade è un fenomeno su cui riflette anche la Provincia dell’Ogliastra. Il cui presidente, Alessio Seoni, lancia un appello: «Le criticità sulle strade sono note. Sulla statale 389 - afferma il sindaco di Villagrande, territorio su cui ricade gran parte del tracciato - servirebbero recinzioni per evitare l’accesso agli animali e sappiamo che non ci sono, se a questo aggiungiamo altri problemi diventa una roulette russa». Seoni invita a una presa di coscienza: «Faccio appello a chiunque: evitiamo qualsiasi intralcio stradale, soprattutto si eviti di dar da mangiare agli animali sulle arterie stradali». Presto sull’ex strada militare, la Provincia avvierà interventi di manutenzione: «Faremo partire i lavori, ma se c’è la mano dell’uomo a rendere le condizioni più insidiose serve a poco». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA