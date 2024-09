Fienile in fiamme nella notte, mille rotoballe in cenere 

Notte di lavoro ieri per i vigili del fuoco. Intorno alle 2.30 un rogo è divampato in un fienile nelle campagne di Orani, in località Oddini.

Le fiamme hanno causato notevoli danni.

Sono andate in cenere mille rotoballe di fieno custodite all’interno del capannone assieme a due mezzi agricoli, completamente distrutti. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e hanno richiesto l’intervento di una squadra della sede di Nuoro e di un’altra giunta da Macomer.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e anche nella mattinata di ieri per contenere le fiamme ed evitare che si propagassero agli altri stabili dell’azienda.

Nel fienile era contenuta una notevole quantità di materiale combustibile. Una volta estinte e messo in sicurezza il sito sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell’innesco.

Intorno alle 4 di ieri altro intervento, stavolta nel centro di Dorgali, dove in via Lamarmora è andata a fuoco una vettura. L’auto, che è di proprietà di un uomo che risiede a Dorgali, è andata distrutta.

Ignote le cause dell’incendio per la quale verranno fatte le indagini. Non viene esclusa l’ipotesi di un malfunzionamento all’impianto elettrico. (f. le.)

