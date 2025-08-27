Fienile in fiamme nella notte: indagini 

Fienile in fiamme a Vallermosa, distrutte circa seicento rotoballe. L’incendio è divampato intorno alle 23,30 di martedì, nell’azienda agricola Piroi, che ha sede nelle campagne sulla Statale 293, alle porte del paese.

L’allarme è stato tempestivo; sul posto sono rapidamente giunti i mezzi e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, supportati da un’autobotte del Comando di Cagliari. I pompieri hanno prima messo in sicurezza le varie abitazioni intorno al fienile, poi hanno contenuto le fiamme rendendole inoffensive per la piccola comunità residente nella zona.

Per tutta la notte si è cercato di estinguere il rogo, e solo alle 8 di ieri i vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme. Alla luce del giorno, di quelle che erano due enormi cataste di rotoballe, sono rimasti solo due cumuli di cenere fumante.

Il danno per l’azienda ammonta a qualche decina di migliaia di euro.

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono iniziate le verifiche per capire cosa possa aver causato l’incendio ma, al momento, non sono state trovate tracce certe per stabilire l’origine del rogo.

