VaiOnline
Vallermosa.
28 agosto 2025 alle 00:27

Fienile in fiamme nella notte: indagini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fienile in fiamme a Vallermosa, distrutte circa seicento rotoballe. L’incendio è divampato intorno alle 23,30 di martedì, nell’azienda agricola Piroi, che ha sede nelle campagne sulla Statale 293, alle porte del paese.

L’allarme è stato tempestivo; sul posto sono rapidamente giunti i mezzi e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, supportati da un’autobotte del Comando di Cagliari. I pompieri hanno prima messo in sicurezza le varie abitazioni intorno al fienile, poi hanno contenuto le fiamme rendendole inoffensive per la piccola comunità residente nella zona.

Per tutta la notte si è cercato di estinguere il rogo, e solo alle 8 di ieri i vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme. Alla luce del giorno, di quelle che erano due enormi cataste di rotoballe, sono rimasti solo due cumuli di cenere fumante.

Il danno per l’azienda ammonta a qualche decina di migliaia di euro.

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono iniziate le verifiche per capire cosa possa aver causato l’incendio ma, al momento, non sono state trovate tracce certe per stabilire l’origine del rogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 