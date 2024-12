Fienile in fiamme nella notte 

Fienile in fiamme, ieri a tarda sera a Siniscola. Il rogo è divampato in un capannone in via Silvio Pellico dove erano custodite provviste per gli animali e attrezzature agricole. L’allarme poco dopo le venti, e in pochi minuti, davanti alla struttura da cui fuoriuscivano lingue di fuoco e un denso fumo, è arrivata la squadra dei vigili del distaccamento locale che hanno lavorato fino a tarda notte. Difficile non pensare a un’origine dolosa del rogo. Da qualche tempo a Siniscola il blitz incendiari sono all’ordine del giorno, atti intimidatori che stanno generando un grande senso di insicurezza nella comunità. Le ultime due incursioni risalgono a un paio di notti fa, due episodi distinti (che hanno distrutto tre auto e un furgone), a cinque giorni dall’ultimo atto intimidatorio messo a segno con un ordigno collocato nella casa di campagna di Giuseppe Atzori, noto imprenditore, e al doppio blitz della banda del cerino che aveva incenerito ben cinque auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA