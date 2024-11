Fienile in fiamme, azienda devastata 

Un messaggio chiaro e scritto col fuoco diretto ai proprietari di un’azienda agricola nelle campagne di Siamanna. L’incendio è divampato nel cuore della notte e in pochi minuti ha devastato un capannone e incenerito centinaia di balle di fieno. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, dai primi riscontri sembra che l’origine del rogo sia dolosa.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte: le fiamme hanno preso subito vigore, il fumo si vedeva a grande distanza. Sul posto sono arrivate subito le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino all’alba per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Ingenti i danni, oltre alle balle di fieno, il rogo ha colpito anche la copertura e il capannone. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause, le forze dell’ordine hanno sentito a lungo il proprietario dell’azienda per cercare di fare piena luce sull’episodio. ( v.p. )

