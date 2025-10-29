VaiOnline
Sestu.
30 ottobre 2025 alle 00:17

Fienile in cenere, caccia ai colpevoli 

Nel mirino un’azienda di famiglia in via Dessì, si cercano anche testimoni 

Un deposito di balle di foraggio è andato a fuoco a Sestu, con gravi danni anche al fienile che le custodiva. È successo la scorsa notte in via Dessì: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che si estendessero alle strutture adiacenti. Incenerita la gran parte delle balle.

Le indagini

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo assieme agli stessi vigili del fuoco per ricostruire l’accaduto e la natura del rogo. Nella mattinata di ieri una seconda ispezione, in cui sono state raccolte alcune testimonianze che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini. La vicenda è assurda, condannata da tantissimi cittadini di Sestu che hanno espresso solidarietà al proprietario dell’azienda, Davide Mereu, 54 anni, e alla moglie Maria Ignazia Ferru, di 48, che portano avanti l’attività insieme a un figlio 21enne.

Messaggio social

L’episodio avvenuto in via Dessì non trova spiegazione, soprattutto tra la gente. Mereu è un uomo rispettato e conosciuto. Ma il sospetto è che le fiamme abbiano origine dolosa. Ne è convinta la stessa proprietaria del deposito che su Facebook ha pubblicato un post, dove si legge: «C’è chi non sopporta di vedere gli altri costruire qualcosa con le proprie mani. C’è chi rosica davanti all’impegno, alla passione, ai sacrifici altrui. E allora distrugge. Brucia. Perché non sa creare». Ferru non ha nascosto che «la rabbia è tanta» nel «vedere il nostro capannone, frutto di mesi di sacrifici, di notti insonni e sudore, andare in fumo per colpa di un gesto vile, di persone mosse dall’invidia o dalla gelosia: è qualcosa che non si può accettare. Bruciare ciò che altri hanno costruito con fatica non è solo un crimine, è un atto di codardia. Chi ha fatto questo deve sapere che le fiamme possono distruggere un capannone, ma non la forza, la dignità e la passione di chi ha creato tutto da zero».

Interrogatori in caserma

Mereu e moglie sono stati già sentiti dai carabinieri di Sestu e di Selargius, i primi ad intervenire sul posto, dirottati dalla Centrale operativa di Quartu. I sopralluoghi dei militari dell’Arma e dei vigili del fuoco sono stati particolarmente accurati: non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma l’ipotesi più seguita resta quella del dolo. Ingenti i danni con le balle ridotte in cenere. I carabinieri stanno anche cercando qualche testimonianza. Ieri mattina nella caserma di Sestu sono state interrogate alcune persone. Nel primo pomeriggio si è diffusa la notizia di un fermo che però non ha trovato conferma. In serata, il primo rapporto informativo alla Procura della Repubblica.

