Fienile distrutto dalle fiamme 

Un devastante incendio nella notte di ieri ha distrutto un fienile e due trattori nell’azienda agricola Piras di Oniferi. L’allarme è scattato dopo la mezzanotte quando quattro squadre dei vigili del fuoco di Nuoro sono intervenute in località S’Infurcau. Per oltre 12 ore hanno dovuto irrorare il tetto del capannone, prima di domare le fiamme. Le lunghe operazioni di spegnimento hanno ritardato la possibilità da parte degli esperti dei vigili del fuoco di esaminare lo scenario da vicino. Per ora sulle origini del rogo non si esclude nessuna ipotesi.

L’allarme

L’incendio ha interessato un fienile dell’azienda Piras che principalmente si occupa di allevamento di bovini, ai margini della statale 129, che da Nuoro conduce a Macomer, a poca distanza dalla stazione della ferrovia e da S’Infurcau.

Le fiamme hanno ben presto avvolto il fienile che era pieno di rotoballe, provviste di foraggio da pochissimo tempo sistemate all’interno. Una quantità enorme di combustibile che ha alimentato un immenso rogo. Sul posto è stato necessario convogliare ben quattro equipaggi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore. A fine mattinata, dopo dodici ore dalle prime scintille il fuoco ardeva ancora.

Strutture danneggiate

Centinaia di migliaia di euro i danni stimati per ora. Le fiamme hanno coinvolto anche due stalle, ma non sarebbero rimasti coinvolti animali. Sono andati invece completamente distrutti due mezzi agricoli. Il calore ha danneggiato le strutture in metallo della copertura del fienile, con continui crolli, e questo non ha permesso ai vigli del fuco di intervenire all'interno. Troppo alto il rischio. I pompieri si sono dovuti limitare ad irrorare dall'alto il fienile cercando di abbassare la temperatura delle fiamme che si sono estese molto rapidamente visto il grande quantitativo di materiale combustibile presente. Tante le forze in campo: quattro squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente nella notte e per tutta la mattina di ieri per cercare di contenere i danni. Il rogo ha distrutto il fienile. Solo dopo le lunghe operazioni di estinzione e bonifica, sono iniziate le indagini per cercare di risalire alle possibili cause di innesco. Non si esclude nessuna pista. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Ottana.

