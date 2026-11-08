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Narbolia.
09 novembre 2026 alle 00:46

Fienile devastato dalle fiamme 

In cenere diverse rotoballe e una tettoia. Accertamenti sulle cause del rogo 

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Un’altra notte di fiamme nell’Oristanese. Questa volta nessuna auto è stata presa di mira ma il fuoco ha devastato un fienile alla periferia di Narbolia. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

La paura

L’allarme è scattato nel cuore della notte fra sabato e domenica quando qualcuno ha notato il fumo e le fiamme in un terreno che si affaccia sulla strada Provinciale che da Narbolia porta a San Vero Milis. Pochi minuti e le fiamme hanno avvolto il fienile, divorando diverse rotoballe poi si sono estese a una tettoia nell’azienda di proprietà di un operaio, 45 anni di Narbolia. Immediato l’allarme e la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati nel terreno recintato, utilizzato anche per custodire alcuni cavalli.

Accertamenti

La squadra dei vigili del comando provinciale ha lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area. Poco dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori, anche quella di un possibile avvertimento, già diversi anni fa era accaduto un episodio simile. I danni sarebbero ingenti ma una stima precisa potrà essere fatta soltanto nelle prossime ore.

I precedenti

Nelle settimane scorse gli incendiari si erano scatenati nel Terralbese dove in una sola notte erano andate distrutte dal fuoco ben tre auto. In quell’occasione secondo gli investigatori l’avvertimento era indirizzato al proprietario di una sola auto ma poi le fiamme si erano propagate anche ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze distruggendoli tutti e tre.

In quella stessa notte c’era stato un altro incendio anche a Cabras, dove il fuoco era stato appiccato all’auto di un pescatore. In entrambi i casi gli inquirenti si erano concentrati subito sulla pista delle intimidazioni, a riprova del fatto che nell’Oristanese il sistema di mandare avvertimenti e intimidazioni con il fuoco continua a essere molto diffuso.

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