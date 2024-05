Fienile a fuoco in un’azienda a “Sa Roda” 

Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri in un’azienda agricola, nelle campagne di Silanus. Anche se sembra escludersi l’atto doloso (si parla di autocombustione), sono state avviate le indagini per accertare le cause dell’innesco. Il rogo è divampato nell’azienda di Martino Mura, in località “Sa Roda”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer, che hanno lavorato per diverse ore. Nell’incendio sono state interessate ben 600 balle di fieno e altre 80 rotoballe. A supporto nelle anche due autobotti dei vigili del fuoco da Macomer e Nuoro. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, a causa del grande quantitativo di materiale combustibile interessato. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha potuto evitare che l’incendio potesse causare danni alle persone e agli animali presenti nell’azienda agricola. (f. o.)

