Fiducia, Pd e M5S in trincea 

La polemica, però, non accenna a sfumare. Sulla Corte dei Conti interviene anche il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo: «La rivendicazione di un primato dei poteri discrezionali della Pa è tanto più credibile se alla richiesta di arretramento dei controlli esterni si accompagna un deciso rafforzamento delle linee di controllo interne, ma non mi pare che di ciò ci sia traccia significativa». Per Melillo, bisogna impiegare al più presto le risorse del Pnrr, ma bisogna «farlo bene, evitando che esse si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione», o peggio, «che finiscano nelle mani della criminalità mafiosa».

Intanto, dopo le tensioni con la Commissione europea sui controlli della Corte dei Conti, a Palazzo Chigi è tempo di tregua. Il sottosegretario al Mef Federico Freni derubrica quanto avvenuto: «Non è un incidente con la Commissione europea, ma con un qualsiasi funzionario». «Un passaggio irrilevante», «un suono di disturbo» che non intaccherebbe la trattativa con la Commissione sul Piano di ripresa e resilienza. Il deputato della Lega torna quindi sul merito della questione: «Il controllo concomitante sul Pnrr è un’assoluta anomalia italiana, una sorta di cogestione che per quanto mi riguarda ha poco senso».

Arriva alla Camera il decreto “pubblica amministrazione” e a infiammare lo scontro sono gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Il governo vuole fare in fretta e non è escluso un ricorso alla fiducia per poi tirare dritto verso l’approvazione al Senato. Ma a Montecitorio Pd ed M5S si preparano a dare battaglia, soprattutto se verrà tagliata la discussione in Aula. Le forze di maggioranza, però, non sembrano intenzionate a prolungare un dibattito che si protrae da tempo e che l’esecutivo intende archiviare al più presto.

Arriva alla Camera il decreto “pubblica amministrazione” e a infiammare lo scontro sono gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Il governo vuole fare in fretta e non è escluso un ricorso alla fiducia per poi tirare dritto verso l’approvazione al Senato. Ma a Montecitorio Pd ed M5S si preparano a dare battaglia, soprattutto se verrà tagliata la discussione in Aula. Le forze di maggioranza, però, non sembrano intenzionate a prolungare un dibattito che si protrae da tempo e che l’esecutivo intende archiviare al più presto.

«Anomalia italiana»

Intanto, dopo le tensioni con la Commissione europea sui controlli della Corte dei Conti, a Palazzo Chigi è tempo di tregua. Il sottosegretario al Mef Federico Freni derubrica quanto avvenuto: «Non è un incidente con la Commissione europea, ma con un qualsiasi funzionario». «Un passaggio irrilevante», «un suono di disturbo» che non intaccherebbe la trattativa con la Commissione sul Piano di ripresa e resilienza. Il deputato della Lega torna quindi sul merito della questione: «Il controllo concomitante sul Pnrr è un’assoluta anomalia italiana, una sorta di cogestione che per quanto mi riguarda ha poco senso».

Il monito di Melillo

La polemica, però, non accenna a sfumare. Sulla Corte dei Conti interviene anche il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo: «La rivendicazione di un primato dei poteri discrezionali della Pa è tanto più credibile se alla richiesta di arretramento dei controlli esterni si accompagna un deciso rafforzamento delle linee di controllo interne, ma non mi pare che di ciò ci sia traccia significativa». Per Melillo, bisogna impiegare al più presto le risorse del Pnrr, ma bisogna «farlo bene, evitando che esse si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione», o peggio, «che finiscano nelle mani della criminalità mafiosa».

Opposizioni all’attacco

Parole che rinfocolano i malumori delle opposizioni, ad esclusione del Terzo Polo. La capogruppo Avs Luana Zanella invita il governo a confrontarsi con il procuratore Antimafia: «Non vanno contrapposte le esigenze di rapidità nelle decisioni e di rigore nelle procedure». La norma sulla Corte dei Conti, annunciano fonti parlamentari Dem, «è una forzatura inaccettabile alla quale ci opporremo duramente». E il leader M5S Giuseppe Conte: «È evidente che la preoccupazione di Palazzo Chigi non sia mettere subito a terra i fondi del Pnrr ma non essere disturbati e controllati su come vengono spesi i soldi degli italiani». I pentastellati sono pronti a dare battaglia in Aula, soprattutto di fronte alla fiducia. E il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, non la esclude: «Se verrà chiesta sicuramente sarà accordata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata