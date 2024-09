Fiducia Italia aspettando l’esame belga  

L’Italia di Spalletti è tornata a sorridere: sono bastate due gare (e soprattutto due vittorie, contro Francia e Israele) per spazzare via qualche nube dal cielo plumbeo che gravava sulla nazionale e sul ct dopo il flop Europeo. Un risultato negativo che Spalletti ha ammesso di non essersi ancora messo alle spalle, ma adesso il clima e migliore si può guardare ai giovani che potranno dare il contributo alla causa azzurra: «Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte», ha confermato “Lucio”.

Intanto c’è da archiviare con soddisfazione l’ottimo atteggiamento tattico visto al Parco dei Principi e la maturità apprezzata a Budapest, ma soprattutto lo spirito di squadre messo in mostra in entrambe le occasioni, oltre all’importante recupero di Tonali, alla verve di Frattesi (ricordando che mancava Barella), ai gol di Raspadori e Kean. Prossimo esame il 10 ottobre contro il Belgio all’Olimpico di Roma.

Scorie politiche

Intanto c’è preoccupazione per la successiva gara di ritorno contro Israele, prevista per il 14 ottobre a Udine. Il gesto dei pochi tifosi azzurri, girati di spalle durante l'esecuzione dell'inno israeliano sul campo neutro del “Bozsik Stadion” è entrato nella scia delle polemiche già accese a luglio con la decisione del Comune di Udine di non concedere il patrocinio alla gara. Quando negli uffici di Palazzo D'Aronco era arrivata la richiesta da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'Amministrazione aveva declinato (a differenza della Regione Friuli Venezia Giulia che ha concesso il patrocinio), «ritenendo che la scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno Stato in guerra».Una scelta che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, pronto a seguire il match dagli spalti, aveva definito “sbagliata”, perché “sport e politica dovrebbero rimanere due elementi distinti”. Ieri l'annuncio di patrocinio da parte del Consiglio regionale del Fvg, mentre sul gesto degli ultrà a Budapest ha chiesto chiarimento anche il responsabile sport del Pd, Mauro Berruto.

