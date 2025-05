Fiducia con giallo: Merz cancelliere alla seconda chance 

Berlino. Friedrich Merz, a 69 anni, è il decimo cancelliere tedesco. Ma «che giornata!», ha ammesso lui stesso, approdando finalmente in cancelleria in serata. Di fronte al sogno inseguito da una vita, un clamoroso inciampo è arrivato perfino sull’ultimo tratto di strada dell’eterno rivale di Angela Merkel. E questo non era mai successo prima d’ora: un flop di dimensioni storiche al primo scrutinio, corretto in seconda battuta, quando ha raggiunto la maggioranza. «Sono molto consapevole della responsabilità che assumo e lo faccio con umiltà, ma anche con determinazione e fiducia», ha detto al passaggio di consegne in Kanzleramt, dove ha reso merito all’avversario Olaf Scholz. «È un bene che la Germania oggi abbia di nuovo un governo con una maggioranza parlamentare. Siamo una coalizione di centro e sono certo che saremo in grado di risolvere i problemi del Paese». «Un passaggio del testimone - ha aggiunto - è anche sempre un test sulla maturità della democrazia. La Germania ha superato questo test».

Dopo una giornata che ha tenuto i tedeschi letteralmente col fiato sospeso, la Repubblica federale sarà governata da una piccola Grosse Koalition, che ha mostrato subito la fragilità dei suoi numeri esigui. Con lo sgambetto di chi evidentemente ha voluto lasciare un «promemoria» sia al leader dei democristiani, sia al suo braccio destro, il vicecancelliere Lars Klingbeil, giovane ministro delle Finanze socialdemocratico. Il risultato era prevedibile: l’ultradestra di Afd ha subito colto l’occasione per chiedere di tornare al voto. È stata Alice Weidel a intimare al cancelliere in pectore di farsi da parte: «È la prima volta che accade una cosa positiva, perché una truffa elettorale di questa portata non può accadere, non si può diventare cancelliere in questo modo». Il carattere singolarissimo di questa giornata è apparso a tutti chiaro nella voce incerta della presidente del Bundestag, Julia Kloeckner, che arrivata in aula raggiante ha vistosamente cambiato tono di voce, alla lettura dell’esito della prima tornata elettorale: 310 voti a favore, 307 contro, 3 astenuti e 1 malato. Mancano sei voti alla maggioranza di 316, sul totale dei 630 parlamentari. «Friedrich Merz non è eletto cancelliere», ha scandito l’ex ministra di Merkel, a sorpresa presente come ospite in tribuna. Poiché Unione ed Spd hanno insieme 328 seggi, si è subito aperto il giallo dei 18 franchi tiratori: chi è stato e perché?

I sospetti ricadono sulle delusioni di tanti socialdemocratici, ma anche nelle file dei conservatori ci sono stati mal di pancia. L’epilogo del malcontento è del tutto inedito e i parlamentari hanno sondato per ore le possibilità giuridiche che avevano sul tavolo. Solo un accordo con i Verdi e la Linke ha reso possibile la seconda votazione - prevista entro 14 giorni dalla costituzione - già in giornata. È stata questa la volta buona: Merz ha ottenuto 325 voti a favore, 289 contro, una astensione, e ha potuto dare il via al percorso di rito: la nomina del presidente Frank-Walter Steinmeier, il giuramento prima coi suoi ministri in Parlament o e infine il passaggio del testimone. Ma i danni restano. La stabilità tedesca sembra ormai appartenere al passato.

