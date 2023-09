Fiducia a Feijòo, tutto rimandato  

Madrid. Il Congresso spagnolo boccia il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijòo, che ottiene solo 172 voti, 4 in meno di quelli necessari per diventare presidente del governo. O meglio, l’aula lo rimanda al prossimo voto, quello di domani, quando all’ex governatore della Galizia basterebbe la maggioranza relativa per conquistare la Moncloa. Tuttavia, anche visto il clima di tensione di ieri, molti osservatori ritengono che Feijòo non ce la farà, stavolta in modo definitivo. Un esito ampiamente previsto, tutto sommato anche da Feijòo stesso.

In aula è sembrato chiaro come il suo vero obiettivo non fosse quello di diventare premier, impresa quasi impossibile con i numeri delle urne, quanto attaccare il Psoe, denunciare le sue aperture nei confronti dell’amnistia ai separatisti catalani di Junts e consolidare la sua leadership interna al partito. In totale sintonia con quanto accaduto martedì, la seduta è stata segnata dalla tensione tra premier incaricato dal re e premier in carica, Pedro Sanchez. Il leader dei popolari, invece di cercare di allargare la sua risicata base elettorale, ha inasprito i toni con i potenziali alleati. In particolare, ha polemizzato con i nazionalisti baschi del Pnv, alienandosi definitivamente la possibilità di conquistarne i 5 preziosi voti.

