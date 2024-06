«Fidatevi di questa Italia» 

La sconfitta con la Spagna «è stata un dolore», ma anche in un rovescio simile si possono trovare elementi (in parte) positivi: «Mi aspetto che ci abbia insegnato tanto, serve una reazione. Abbiamo fatto un passo indietro. Ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato la partita». Certo, «a volte si è costretti a subire l’avversario», però «sarebbe un errore pensare che ci basti un pareggio con la Croazia». Stasera (ore 21, diretta su Rai1 e Sky) si gioca per vincere.

La conferma

Così il commissario tecnico Luciano Spalletti cerca di esorcizzare il pesante ko di giovedì e di motivare la truppa, a suo dire unita. «Sono molto soddisfatto di quello che vedo nello spogliatoio, l’Italia è un grande gruppo di cui ci si può fidare. I ragazzi partecipano emotivamente e vogliono dimostrare sempre di essere disposti ad aiutare il compagno. Hanno l’atteggiamento giusto». Sono previsti diversi cambi con «l’inserimento di giocatori con caratteristiche diverse», ma non va modificato «il piano di gioco: vogliamo fare la partita». La conferma di quanto detto da Gabriele Gravina all’indomani della scoppola con le Furie Rosse: il presidente della Figc ha parlato di un «progetto che richiede pazienza e tantissimo lavoro» e definito il tecnico «il migliore sul mercato, ha una sua filosofia che condividiamo e riteniamo sia l’unica da seguire».

Tenere la palla

Così oggi lo spartito non cambierà. «Sono più tranquillo quando abbiamo la palla noi e più agitato quando ce l’hanno gli avversari», sottolinea il ct, che dice di attendersi una Croazia «col 4-3-3 o 4-2-3-1» ma che poi «col passare dei minuti sarà più disposta a fare un duello all’ultimo sangue perché ha bisogno della vittoria. Sarà costretta a sbilanciarsi e a giocare come con l’Albania». L’attenzione deve essere massima: «Cercheremo di avere meno bellezza ma più sostanza per non rischiare di finire in mano alla loro qualità. Queste sono gare che fanno la differenza, che fanno diventare la tua storia con la Nazionale piccola o grande. Loro sono fortissimi da un punto di vista tecnico e nel palleggio, nel cercare e trovare gli spazi giusti». Di sicuro «sarà una gara con la giusta pressione, perché ha molta importanza dal punto di vista del risultato. Va saputa gestire. Ci saranno momenti in cui rallentare e fare possesso, qualche volta saremo costretti a difenderci o a restare bassi, cercando di ribaltare l’azione in ripartenza. Ma vogliamo fare ugualmente la nostra gara a metà campo e non davanti alla nostra area di rigore, perché è sempre rischioso. Loro hanno tiratori e sanno giocare con qualità scegliendo le giuste posizioni».

Alternative

Dimarco «è recuperato ed è a disposizione» dopo la botta contro la Spagna ma giocherà Darmian. Cristante prende il posto di Frattesi, Cambiaso di Jorginho, Retegui di Scamacca. L’Italia passa al 4-1-4-1. L’attaccante dell’Atalanta, definito «pigro» nei giorni scorsi da Spalletti, «è un calciatore più estroso e istintivo. Può fare dei numeri, ma anche l’errore che non ti aspetti». La punta del Genoa «è più lineare nelle giocate, ma quando gli capita la palla da sfruttare è difficile che la manchi». E poi «non va dimenticato Raspadori, bravissimo tecnicamente a partecipare al gioco di squadra». In definitiva «quando ho parlato ai ragazzi ho visto la loro voglia di esserci e comportamenti che mi piacciono sotto tanti aspetti», sottolinea il ct. Stasera vanno messi in campo.

Le probabili formazioni

Croazia (4-2-3-1) : Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir. Ct Dalic.

Italia (4-1-4-1) : Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui. Ct Spalletti.

