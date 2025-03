Fidanzati morti, l’ultima verità dal telefono 

Manca solo l’accertamento tecnico sull’unico telefonino recuperato, ma per il resto sarebbero pressoché terminate le indagini della Procura sulla tragica morte di Manola Mascia e Paolo Durzu, la coppia di fidanzati che ha perso la vita precipitando da un costone roccioso di Cala Fighera. Il medico legale Roberto Demontis ha accertato al termine dell’autopsia la morte da caduta sugli scogli e gli investigatori della Squadra Mobile sono ormai convinti che i due giovani siano caduti accidentalmente nel corso di una passeggiata. Salvo colpi di scena che dovessero uscire dall’esame del telefonino di Paolo Durzu, l’unico recuperato, il pubblico ministero Mario Leo potrebbe presto chiudere il fascicolo. Nel frattempo, già oggi, le salme saranno riconsegnate alle rispettive famiglie, così da rendere possibile l’allestimento dei funerali.

Tragica fatalità

L’esame autoptico eseguito dal responsabile del Dipartimento di Medicina Legale del Brotzu ha confermato che la morte dei due ragazzi sarebbe riconducibile a una tragica fatalità. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della Questura, a seguito di testimonianze e altre verifiche, la mattina di martedì dei due fidanzati era iniziata come tutte le altre: i due avevano preso il caffè nello stesso bar dove si erano ritrovati anche la sera precedente, poi avevano deciso di trascorrere la giornata assieme. La passione per le passeggiate li avrebbe convinti a fare un giro oltre Cala Mosca, tra i sentieri di Cala Fighera da dove si scorgono panorami mozzafiato. Un luogo che affascina tanti amanti delle escursioni, ma che viene ritenuto estremamente pericoloso per il rischio di cedimenti della parete rocciosa (tanto che la spiaggia sottostante durante l’estate è ritenuta a rischio per i bagnati per la caduta dei massi). Proprio uno di quei sentieri potrebbe averli traditi. I loro corpi sono stati trovati a pochi metri l’uno dall’altro: Manola in acqua, Paolo incastrato tra gli scogli. Entrambi hanno subito ferite mortali dovute all’impatto violento con le rocce.

I funerali

Per quanto riguarda le cause del decesso, dunque, l’esperto nominato dal sostituto procuratore Mario Leo non ha avuto difficoltà nell’accertare la morte da precipitazione. Il resto dell’indagine, dunque, sarà effettuato sul telefonino recuperato (nella speranza che l’acqua non abbia reso impossibile il recupero dei dati). Nelle prossime ore, quando il pubblico ministero firmerà il via libera per riconsegnare le salme ai genitori, si conosceranno orari e luogo dei funerali.

