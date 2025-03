Fidanzati morti, l’ora del dolore e dell’addio 

C’è stato il tempo delle ricerche dei corpi, poi quello della doverosa inchiesta giudiziaria, formalmente ancora aperta nella speranza di ritrovare il telefono cellulare della giovane, ma che pare ormai indirizzata verso una conclusione: i due fidanzatini precipitati martedì scorso dal costone di Cala Fighera a Calamosca sarebbero morti a causa di una disgrazia. Forse lei è caduta e per istinto si è aggrappata al borsello del fidanzato, trascinando involontariamente il giovane con sé nella terribile caduta, come sembrerebbe essere la convinzione degli investigatori. Ma le certezze, in questa tragedia che non ha avuto testimoni, non possono spingersi fino ai particolari, fermo restando che si ragiona su una disgrazia. Questa sarebbe la causa della morte dei due giovani precipitati sulla scogliera.

Salme dissequestrate

Ieri il sostituto procuratore Mario Leo ha firmato i provvedimenti di restituzione, alle famiglie, dei corpi di Manola Mascia, 28enne cagliaritana del quartiere di San Michele, e Paolo Durzu, quartese di 33 anni, che nel pomeriggio di ieri sono giunti nelle camere mortuarie dell’ospedale Brotzu. Sono stati sistemati in due stanze diverse, ma vicine: la camera 4 per lei, la numero 5 per lui. Due funerali distinti, pare essere l’orientamento delle famiglie: quello di Durzu è già fissato per domani alle 15 nella parrocchia quartese di Sant’Antonio. Ieri pomeriggio, invece, l’altra impresa funebre non aveva ancora ricevuto indicazioni definitive dalla famiglia di Manola Mascia. Nemmeno si può ipotizzare che i suoi funerali si possano svolgere nella stessa giornata in cui saranno celebrati quello del suo fidanzato Paolo Durzu, quindi domani: le certezze dovrebbero arrivare solo oggi in mattinata.

Ultimi accertamenti

Intanto gli investigatori cercano il telefono cellulare della giovane, forse finito tra gli scogli, ma è un atto compiuto per scrupolo d’indagine: gli inquirenti non sembrano convinti che il ritrovamento possa modificare la ricostruzione finale, cioè quella della caduta accidentale mentre la coppia camminava su un sentiero accidentato di Cala Fighera, per raggiungere un punto alto e da lì ammirare la luna. Un percorso piuttosto friabile ai bordi, quindi decisamente pericoloso, che i fidanzatini conoscevano bene perché era lì che spesso andavano ad ammirare i tramonti o il panorama.

Il cellulare mancante

Conclusi gli accertamenti investigativi, dunque, ieri per le famiglie di Manola Mascia e Paolo Durzu è arrivato il momento del dolore, del raccoglimento, del lutto rimasto sospeso per diversi giorni a causa delle esigenze investigative. Conclusa l’autopsia da parte del medico legale Roberto Demontis, il magistrato non ha ritenuto necessario tenere ancora sotto sequestro i corpi dei fidanzatini. Mettere un piede in fallo - è la convinzione che si è diffusa dopo gli accertamenti da parte della Squadra mobile, coordinata dal dirigente Davide Carboni - è costata loro una caduta in un dirupo profondo una quarantina di metri, conclusa con un terribile impatto con la scogliera, che ha causato la morte di entrambi. Manola Mascia è poi finita in acqua mentre Durzu è rimasto incastrato tra alcuni scogli.

Le lacrime della nonna

Commovente la breve intervista realizzata con nonna Alessandra, che parla della sua nipote Manola, nella trasmissione di Raiuno “La vita in diretta”: «Andavano sempre lì, per fare le foto e guardare la spiaggia. Nessuno ha colpa: sono caduti tutti e due. Mia nipote era un angelo: da cinque notti non dormo».

