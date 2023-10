«Fidanzata massacrata a Irgoli» 

Per entità dei colpi, mezzi utilizzati (un comodino e la piantana di un appendiabiti) e per la forza dei colpi inferti alla povera vittima, Bastiano Secci poteva uccidere la sua fidanzata. A dirlo ieri, davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, il medico Antonio Deidda che ha confermato di fatto l’ipotesi iniziale per il macellaio di Irgoli: tentato omicidio aggravato dal rapporto affettivo e dalla convivenza. Con questa accusa, il pm Riccardo Belfiori ieri ha chiamato a giudizio Secci, il 55enne di Irgoli in cella a Badu ’e Carros dal marzo scorso quando aveva massacrato di botte la sua compagna e compaesana Patrizia Dessì, finita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Secci, difeso dall’avvocato Daniele Mundula, sarà giudicato col rito abbreviato. L’uomo solo tre anni fa, era uscito dal carcere dove aveva scontato una pena a 16 anni di reclusione per l’omicidio della cognata, Maria Antonietta Masala, uccisa a martellate nello scantinato di un market a Orosei nel 2008. Dopo aver espiato la pena, la nuova aggressione a quella donna (parte civile con Milena Patteri) che lo aveva accolto a braccia aperte in casa sua e stava provando a costruire una vita insieme a lui. Invece, Secci avrebbe cercato di ucciderla.

