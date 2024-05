Fidanzata contesa: bomba sotto l’auto del figlio di un agente  

Un boato, in piena notte, aveva svegliato gli abitanti di Villaspeciosa, lo scorso 2 dicembre: un ordigno artigianale aveva distrutto l’auto di un poliziotto della Digos, aprendo scenari preoccupanti e l’ipotesi di un’azione di stampo terroristico o antagonista. Anche perché pochi giorni dopo sono comparse delle scritte, a Vallermosa, con minacce di morte dirette al comandante della stazione dei carabinieri. Sono stati gli investigatori della stessa Digos a scoprire che attentato e atto intimidatorio, insieme a una serie di altre minacce via social, erano stati portati avanti da un gruppetto di giovani per due ragazze contese (una fidanzata con il figlio dell’agente) e per un provvedimento di avviso orale destinato a uno dei sospettati. Ieri mattina all’alba è così scattata l’operazione “Revenge bomb”: su disposizione della gip Elisabetta Patrito, che ha accolto le richieste della pm Rossana Allieri, sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari a carico di Alessio Melis (38 anni di Villasor, attualmente in carcere perché un mese fa trovato in possesso di 31 chili di marijuana), Mattia Coppo (21, di Assemini) e Yasser Badaoui (21, di Vallermosa).

I reati

I tre (assistiti dagli avvocati Pierluigi Concas, Herika Dessì e Ignazio Ballai) sono accusati, a vario titolo, di danneggiamento aggravato, fabbricazione o detenzione di materiale esplodente, violenza o minaccia a pubblico ufficiale aggravata, minaccia e diffamazione aggravate. Gli agenti della Digos, coordinati dal dirigente Antonio Nicolli, con la collaborazione dei colleghi degli altri uffici della Questura, hanno notificato i tre provvedimenti e svolto le perquisizioni anche nelle abitazioni di altri due indagati (un 20enne di Decimomannu e un 19enne di Assemini, accusati solo di minacce e non destinataria di misure cautelari) recuperando un coltello, una mazza da baseball, un tirapugni e alcuni dosi di marijuana. Sequestrati anche i telefoni cellulari per poter analizzare approfonditamente le chat dei social, usate, secondo la ricostruzione degli inquirenti, per minacciare le vittime, soprattutto il figlio del poliziotto e due ragazze.

La preoccupazione

«Subito dopo l’attentato con la bomba», ha sottolineato il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, «c’era molta preoccupazione perché si temeva che l’atto fosse legato all’attività lavorativa dell’agente della Digos. Le indagini rapidissime, svolte in collaborazione con la Procura, hanno poi inquadrato il gesto, permettendo di scoprire anche altri episodi arrivando alle misure cautelari emesse dal giudice». In un primo momento si è pensato anche a un attentato di matrice terroristica. «Invece», ha aggiunto il dirigente della Digos, Nicolli, «si è risaliti a delle persone, soprattutto giovani, che non hanno rispetto delle regole e delle forze dell’ordine. L’ordigno fatto esplodere sotto l’auto, se qualcuno si fosse trovato nelle vicinanze, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche».

I moventi

Secondo le accuse, Melis ha preso a noleggio un’auto. La vettura è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una banca e di altre attività presenti sia a Villaspeciosa (dove è stato piazzato l’ordigno) che a Vallermosa (dove sono state fatte le scritte contro il comandante dei carabinieri della stazione del paese). E sono stati inquadrate anche tre persone, riconducibili ai tre indagati finiti ai domiciliari. Il gruppo ha voluto lanciare un pesante avvertimento al figlio del poliziotto perché si era fidanzato con una giovane che prima stava con uno degli indagati. E anche la ragazza è stata pesantemente minacciata, così come un’amica (una scritta con ingiurie e offese è apparsa davanti alla sua abitazione a Vallermosa), anche lei colpevole di non frequentare più un altro degli indagati. Il comandante della stazione di Vallermosa, il maresciallo Andrea Farci, ha ricevuto invece le minacce per un avviso orale destinato a uno dei tre indagati.

