Fidal, (non) finisce un’era 

Chissà se, anche se dopo 44 anni non sarà più presidente del Comitato Regionale della Fidal (la Federazione di atletica leggera), il nome di Sergio Lai resterà sul citofono di via Monti 31. Perché l’8 dicembre, dopo 44 anni, la Sardegna avrà un nome nuovo alla presidenza. Lai era stato eletto, dopo due anni da segretario, nel 1980 e da allora è stato riconfermato. La Fidal è casa sua, da sempre: dire che ha speso una vita per l’atletica è incontestabile; dire che non guiderà più il movimento, invece, è quantomeno azzardato. Lai rivendica il lavoro, l’esperienza, le tante battaglie combattute per l’atletica sarda, le decine di manifestazioni organizzate, le centinaia commentate come speaker, la scuola federale fatta sin da giovanissimo. Per questo la montagna l’8 dicembre partorirà un topolino, a meno che Giorgio Fenu e la sua cordata non riescano in un’impresa complicata. Lai sa di avere i numeri dalla sua. Lui stesso si candida come consigliere, al servizio (?) di un nuovo presidente, il futuro ex direttore tecnico regionale Fabrizio Fanni.

Lai, perché consigliere e non un ruolo onorario?

«Perché voglio essere anche io protagonista delle scelte. Me l’hanno chiesto in tanti, anche se non ho l’unanimità. Devo aiutare il presidente e non voglio che abbia consiglieri troppo ostici. Guidare una federazione è complesso, comporta aspetti tecnici e amministrativi. Io nei primi non sono mai entrato, ma ho guidato l’azienda Fidal negli altri: reperimento fondi, sviluppo, promozione, progettualità...».

Lei è pensionato da molti anni: si può fare il dirigente sportivo part time e in modo volontario?

«No. Qui bisogna venire tutti i giorni e io ho cominciato da giovanissimo. Ho avuto la fortuna di fare una lunga scuola a Formia, di management ma anche di speakeraggio. Una lunga formazione che oggi non c’è più E poi la riforma ha ucciso lo sport dilettantistico. Con tutte le incombenze che ci sono molte società non si affilieranno più, le perderemo».

Quando ha deciso di passare il testimone?

«Più di due anni fa. I dirigenti che avevo individuato per sostituirmi si sono via via ritirati, per paura dell’impegno. Fabrizio ha accettato l’incarico e gli starò vicino. Lascio la presidenza, non certo l’atletica».

La soddisfazione più grande di questi anni?

«Sono orgoglioso e contento di aver dato all’atletica sarda un respiro internazionale. Prima delle 28 edizioni del Terra Sarda ho portato otto incontri della Nazionale e avuto la gioia di organizzare nel nuovo stadio dell’atletica di Cagliari i campionati italiani assoluti. E poi l’accordo fatto personalmente con il sindaco Emilio Floris per togliere la pista dal Sant’Elia ma creare uno stadio apposito per l’atletica. Adesso con i nuovi lavori sarà ancora più bello. E con il pistino chiuso per le gare indoor di velocità, ostacoli e salti le società eviteranno di dover andare ad Ancona o Padova».

Amarezza e rimpianti?

«L’amarezza quando dovevo lottare con le amministrazioni regionali che promettevano i contributi al Terra Sarda e poi non arrivavano mai. Rimpianti non ne ho. Certo, la pista coperta a Cagliari è stata la mia battaglia e continuerò a combatterla». Da potentissimo consigliere, se sarà eletto.

