Fidal, è Medea il commissario 

Ancora un cambio nel Comitato regionale della Federazione di atletica leggera, commissariato dopo l’infruttuosa assemblea elettiva dello scorso 8 dicembre. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha prolungato il commissariamento sino al 7 maggio (perciò un mese in più) con una sensibile novità. Al posto del segretario generale Alessandro Londi (commissario) e del vicepresidente Alessio Piscini (sub-commissario) sono stati nominati, rispettivamente Aldo Medea e i due candidati alla presidenza dell’elezione di dicembre, Fabrizio Fanni e Giorgio Fenu. Dovranno gestire la ordinaria e straordinaria amministrazione, in modo da da garantire anche l’attività sportiva di atleti e società sarde, in attesa di una nuova assemblea elettiva.

In questo senso, è probabile che venga anche nominato un fiduciario tecnico provvisorio. Nell’ambiente circola con insistenza il nome dell'ex tecnico della staffetta veloce azzurra, Gianfranco Dotta, anche se (comprensibilmente) il diretto interessato non ha confermato la notizia.

Medea, cagliaritano 79 anni, è stato un protagonista dell’atletica sarda, sia nelle vesti di mezzofondista, sia in quelle di tecnico. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA