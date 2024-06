Ficus pericoloso, tagliati i rami a rischio crollo  

Prima da una parte, poi dall’altra. Dopo la caduta di un grosso ramo nel sagrato di Sant’Elena che si affaccia su via Marconi qualche tempo fa, l’allarme è scattato anche nel lato su via Diaz, nella piazzetta dove c’è la Madonnina.

È qui che nei giorni scorsi, il vecchio ficus ha dato di nuovo segni di cedimento, rovesciando un grosso tronco proprio sulla parte del sagrato dove vengono sistemati i tavolini della pizzeria. Per fortuna però in quel momento lì sotto non c’era nessuno.

Così ieri mattina sono intervenuti gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in tutta la città e hanno potato la pianta e rimosso le parti pericolanti.

La storia è sempre la stessa e riporta alla piantumazione selvaggia che imperversava anni fa: i grandi ficus sono stati imbrigliati in piccole aiuole non adatte alla loro crescita e così si sono fatti strada nella pavimentazione con le loro radici. Inoltre le chiome sono cresciute selvagge in assenza di manutenzione. In attesa dei lavori di ieri mattina, dopo il crollo la zona era stata delimitata con i nastri bianchi e rossi di pericolo.

Non è la prima volta che gli alberi mettono a repentaglio l’incolumità delle persone. Qualche tempo fa un grosso ramo si era staccato da un albero al parco Parodi a Sant’Andrea andando a finire sopra adulti e bambini che si trovavano lì per festeggiare un compleanno. Alcuni erano finiti all’ospedale ma per fortuna senza gravi conseguenze. Alla fine poi tutti gli alberi erano stati abbattuti per evitare problemi dopo che erano state effettuate le prove di staticità affidate a una ditta specializzata.

