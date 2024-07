Ficus crollato, via le transenne da piazza Ingrao 

Il grande ficus secolare di piazzo Ingrao era ingabbiato da marzo, dopo che il 15 maggio dell’anno scorso un grosso ramo si era spezzato precipitando sull’edicola. Solo per un caso non ci sono stati feriti am solo danni e tanta paura. Ieri, il Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune ha provveduto allo smantellamento delle barriere a protezione del “Ficus macrophylla” tra viale Regina Margherita e via Roma. Il ramo dell’albero era crollato perché attaccato da patogeni individuati dall'Università di Sassari. Test e analisi di laboratorio eseguiti dagli esperti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari su sette grandi alberature cittadine, aggredite da infezioni fungine (sei Ficus macrophylla e una Prosopis torquata).

Gli alberi colpiti dalle infezioni rimarranno sotto stretto monitoraggio per i prossimi anni e contemporaneamente proseguiranno le cure fitoiatriche indicate dagli esperti sassaresi.

