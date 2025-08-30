Ficus crollato: in città 378 alberi a rischio 

In città ci sono ben 202 gli alberi classificati in “classe D” (gravità estrema) e 176 in “classe C/D” (gravità elevata), prevalentemente Ficus, Pini d’Aleppo e Jacarande. È il report allarmante del Comune all’indomani del crollo di un grosso albero in viale Sant’Avendrace, che ha danneggiato un’edicola e un’auto bloccando la strada per ore. «L’esemplare, unico rimasto nello storico viale, era stato sottoposto a regolare valutazione e risultava in “classe C” di propensione al cedimento, con “gravità moderata”, senza segni visibili di criticità», spiegano dagli uffici comunali.

«Verosimilmente – ha aggiunto l’assessora Luisa Giua Marassi – il breve ma intenso temporale estivo di venerdì, caratterizzato da un violento scroscio d’acqua, ha appesantito in maniera improvvisa la chioma del Ficus determinandone la frattura. Si è trattato di un evento inaspettato e imprevedibile. I tecnici, gli agronomi e i consulenti sono comunque al lavoro per effettuare tutte le verifiche necessarie». Come già avvenuto per il caso analogo in piazza Ingrao, sono state attivate le procedure di verifica fitopatologica in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Agraria dell’Università, convenzionati con il Servizio Parchi, verde e gestione faunistica. L’obiettivo è accertare l’eventuale presenza di segni occulti di malessere non visibili dall’esterno. Dal Comune ribadiscono comunque «l’impegno costante nella cura del patrimonio verde della città: oltre 30mila alberi sono sottoposti a monitoraggio continuo, con il Servizio Verde che proseguirà con gli interventi più urgenti».

