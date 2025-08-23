Ficus circondati da parquet e cemento 

Coperte integralmente con piastrelle in legno e cemento: è mistero su cosa sia successo ad alcune aiuole degli alberi di piazza Yenne. Un intervento impattante, che ieri è stato subito fatto notare sui social. «Il cemento intorno al tronco ucciderà sicuramente l’albero. Tanto vale mettere un albero di plastica» commenta amaramente Roberto Lilliu, edicolante storico della piazza. Mentre Damy Fanni replica che si potrebbe trattare di un escamotage per evitare «infortuni ai passanti. L’acqua filtra attraverso le fessure del legno». Giallo su chi sia il responsabile. Non tarda la risposta dell’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi: «Non è un’azione riconducibile all’operato del servizio del Verde – spiega –. Anzi, temo sia un’azione che potrebbe aver danneggiato gli alberi. La polizia locale sta andando immediatamente a verificare». Agenti della Polizia locale che si sono infatti presentati subito nella piazza per svolgere le indagini: per ora si è soltanto certi che si tratti di un’iniziativa privata.

