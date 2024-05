Fico, condizioni stabili Minacce all’opposizione 

Bratislava. Sono «stabili, ma ancora molto gravi» le condizioni di salute del premier slovacco Robert Fico, ferito dagli spari di un attivista 71enne mercoledì dopo una riunione di governo a Handlova. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Roosevelt di Banska Bystrica, il primo ministro è stato sottoposto a un secondo intervento per «eliminare tessuti necrotici» - dopo quello di 5 ore subito dopo l’attentato - e ha ricevuto la visita della compagna Katarina Szalayova e del figlio trentenne Michal. La nuova operazione «ha permesso di controllare e guarire le ferite da arma da fuoco», ha detto uscendo dall’ospedale il ministro della Difesa, Robert Kalinak, che ha assunto le funzioni di premier ad interim.

Fico è cosciente e si ricorda degli spari, ha riferito il presidente eletto Peter Pellegrini che aveva potuto scambiare con lui «solo qualche parola». Lunedì un consiglio medico valuterà il suo stato e la possibilità di trasferirlo a Bratislava. «Volevo solo ferirlo, non ucciderlo», avrebbe detto alla polizia l’attentatore Juraj Cintula, accusato di tentato omicidio premeditato, che oggi comparirà in tribunale. Tuttavia il clima in Slovacchia resta molto teso: il leader dell’opposizione progressista Michal Simecka ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte all’Agenzia nazionale per i crimini.

RIPRODUZIONE RISERVATA