Ficarra e Picone riempiono di risate la valigia dell’attore 

Il Premio Volonté raddoppia. Per la ventesima edizione de La Valigia dell’attore, il festival di La Maddalena dedicato al mestiere dell’attore e intitolato alla memoria del grande Gian Maria Volonté, il riconoscimento è stato assegnato a Ficarra e Picone e a Filippo Timi, che lo ritireranno alla Fortezza i Colmi, dove andranno in scena le serate della manifestazione in programma dal 26 al 30 luglio.

Un orfano d’arte

L’appuntamento ideato e organizzato dall’associazione culturale Quasar scatterà il 26 sera con la performance teatrale “Mumble Mumble. Confessioni di un orfano d’arte”, di Emanuele Salce, figlio naturale di Luciano e acquisito di Vittorio Gassman, che ne ha sposato la madre Diletta D’Andrea. Giovedì 27 luglio alla Fortezza Ficarra e Picone riceveranno il Premio Gian Maria Volonté per la loro interpretazione nel film “La stranezza” di Roberto Andò, che verrà proiettato a seguire, e la mattina successiva incontreranno il pubblico agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta, dove proveranno a ripercorrere la loro particolarissima carriera. Il 28 sera si aprirà con la presentazione delle allieve e degli allievi del ValigiaLab: la tredicesima edizione del laboratorio gratuito sulle tecniche di recitazione, che si terrà sull’isola di Caprera dal 31 luglio al 6 agosto, sarà diretta dall’attrice Donatella Finocchiaro, in collaborazione con Greta Vincenza Caponnetto. Tema del 2023 “L’arte di vivere”: coordina il laboratorio Fabrizio Deriu.

Indagine su un cittadino

La serata continuerà con l’omaggio a Francesco (Citto) Maselli e a Gian Maria Volonté: presente la moglie del regista scomparso, Stefania Brai, che introdurrà la proiezione del film “Il sospetto”, opera co-sceneggiata da Maselli con Franco Solinas che segna l’incontro con Volonté, protagonista della pellicola del 1974 insieme ad Annie Girardot e Renato Salvatori. La mattina del 29 sarà invece riservata a un’icona della produzione cinematografica come Marina Cicogna, Premio Oscar nel 1970 con “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, interpretato proprio da Volonté, e David di Donatello alla Carriera quest’anno: il regista Andrea Bettinetti presenterà il documentario “Marina Cicogna. La vita e tutto il resto”, scritto con Alejandro de la Fuente e Elena Stancanelli. In serata la consegna del Premio Volonté a Filippo Timi, interprete con Luca Marinelli e Alessandro Borghi di uno dei film più premiati dell’anno, “Le otto montagne”, in visione a seguire. Timi chiuderà il festival la mattina del 30 luglio nell’incontro col pubblico a Cala Gavetta. Serate e incontri de La Valigia dell’attore saranno curati, come ogni anno, da Boris Sollazzo, Fabio Ferzetti e Fabrizio Deriu.

