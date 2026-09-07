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Castello.
08 settembre 2026 alle 00:38

Fibrosi cistica, il Bastione in blu 

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Stasera il Bastione di Saint Remy cambia colore: in occasione della Giornata mondiale della fibrosi cistica, la fortificazione costruita alla fine dell’Ottocento sarà illuminata di blu nel lato di piazza Costituzione, dove ci sono le scale di accesso.

È il Comune di Cagliari che ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa in Italia dalla Lega italiana che si occupa di diffondere informazioni sulla malattia e sostenere i pazienti. Nell’Isola il compito lo porta avanti l’organizzazione di volontariato Lifc Sardegna. «Le luci blu sul Bastione sono un segno di vicinanza alle persone che convivono con questa patologia e alle loro famiglie». La fibrosi cistica è una malattia genetica grave che conta un numero significativo di pazienti anche in Sardegna. «La Giornata rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle sfide che accompagnano quotidianamente il percorso di cura e di vita delle persone affette da fibrosi cistica».

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