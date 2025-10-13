VaiOnline
Tortolì.
14 ottobre 2025 alle 00:08

Fibromialgia, una ricerca con l’Università 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sala gremita in Comune al primo incontro dedicato alla fibromialgia. Un’iniziativa, promossa dall’amministrazione, nata come momento di confronto e sensibilizzazione per approfondire una patologia cronica ancora poco conosciuta,che colpisce sempre più persone anche nel nostro territorio. Almeno novanta secondo i dati più recenti. Se n'è parlato con la referente regionale del Comitato Fibromialgici Uniti, Anna Ligia, con il reumatologo Raffaele Sestu, e Grazia Fenu Pintori, medico, docente e ricercatrice al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari. Si sono poi susseguite diverse testimonianze di chi vive a affronta questa patologia. «Un incontro molto sentito e partecipato - ha detto l'assessora alle politiche sociali Irene Murru - con interventi molto toccanti e coraggiosi. Persone che prima di riuscire ad arrivare al riconoscimento di questa sindrome hanno dovuto combattere, mi ha colpito che si sono sentiti sollevati quando finalmente hanno capito di cosa soffrissero». Il Comune stringerà a breve una convenzione per portare avanti una indagine epigenetica col gruppo di ricerca dell'Università di Sassari, attraverso lo Spoke 2 di un dottorato che sta valutando in maniera epigenetica la popolazione sarda. «Le persone che hanno partecipato hanno disponibilità per poter essere inserite in questa ricerca». (f.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  