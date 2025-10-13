Fibromialgia, una ricerca con l’Università 

Sala gremita in Comune al primo incontro dedicato alla fibromialgia. Un’iniziativa, promossa dall’amministrazione, nata come momento di confronto e sensibilizzazione per approfondire una patologia cronica ancora poco conosciuta,che colpisce sempre più persone anche nel nostro territorio. Almeno novanta secondo i dati più recenti. Se n'è parlato con la referente regionale del Comitato Fibromialgici Uniti, Anna Ligia, con il reumatologo Raffaele Sestu, e Grazia Fenu Pintori, medico, docente e ricercatrice al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari. Si sono poi susseguite diverse testimonianze di chi vive a affronta questa patologia. «Un incontro molto sentito e partecipato - ha detto l'assessora alle politiche sociali Irene Murru - con interventi molto toccanti e coraggiosi. Persone che prima di riuscire ad arrivare al riconoscimento di questa sindrome hanno dovuto combattere, mi ha colpito che si sono sentiti sollevati quando finalmente hanno capito di cosa soffrissero». Il Comune stringerà a breve una convenzione per portare avanti una indagine epigenetica col gruppo di ricerca dell'Università di Sassari, attraverso lo Spoke 2 di un dottorato che sta valutando in maniera epigenetica la popolazione sarda. «Le persone che hanno partecipato hanno disponibilità per poter essere inserite in questa ricerca». (f.me.)

