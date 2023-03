Fibromialgia, un sostegno economico per le cure: via alle domande 

Contributi una tantum per le persone affette da fibromialgia. Un sostegno economico finanziato dalla Regione, che potrà essere richiesto dall’1 al 30 aprile. Alcuni giorni fa il Comune ha pubblicato l’avviso, ricordando che l’istanza per avere il contributo può essere presentata solo tramite online scaricabile dal sito istituzionale. L’obiettivo - definito nelle linee guida dettate dalla Regione - è istituire un’indennità regionale “finalizzata a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia”. Una possibilità anche per i quartesi che soffrono di questa patologia cronica, che potranno avere un contributo a fondo perduto di 800 euro. «Le domande per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” devono essere sottoscritte dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentate in Comune mediante modulo online per gli anni 2023 e 2024», si legge nell’avviso pubblicato dall’amministrazione di via Porcu. Un primo passo, in attesa che che la sindrome possa essere inserita fra le patologie esenti dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA