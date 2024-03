Fibromialgia, sostegno ai malati 

I cittadini residenti in città affetti da fibromialgia possono presentare l'istanza per la concessione del sostegno economico al Comune dal primo al 30 aprile. Saranno poi gli uffici di via Nazionale a inviare l'elenco delle domande ammesse all'assessorato regionale competente. Il modulo per presentare l’istanza è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Le domande potranno essere consegnate sia a mano all’ufficio di protocollo sia per posta elettronica. “L’Indennità Regionale fibromialgia” (Irf), viene erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum e senza rendicontazione, pari a 800 euro, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

Inoltre chi è risultato beneficiario nel 2023 non dovrà presentare una nuova istanza, in quanto sarà considerata valida quella già presentata, fermo restando l'obbligo di comunicare l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso, ma dovrà in ogni caso presentare la nuova attestazione Isee sempre entro il 30 aprile.

