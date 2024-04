Fibromialgia, parte il tour con il camper 

È partito ieri da Selargius il tour per sensibilizzare sulla fibromialgia. Prima tappa in piazza Maria Vergine Assunta, dalle 16,30, con il camper che poterà in giro per l’Isola medici e specialisti con l’obiettivo di informare le persone su una malattia molto diffusa ma ancora poco conosciuta.

Un’iniziativa - “In viaggio verso la fibromialgia” - messa in campo grazie alla solidarietà dei selargini e non, culminata con lo spettacolo organizzato mesi fa nel teatro comunale di Si ‘e Boi dall’associazione culturale cittadina “Lorenzo Perosi”, l’associazione sportiva Ritmica 2000, e dal Comitato fibromialgici uniti con la referente per il Sud Sardegna Patrizia Sarritzu in prima linea: «Speriamo di poter aiutare tante persone», dice. A contribuire è stata anche la vendita dei biglietti per la lotteria, che ha permesso - insieme allo spettacolo - di avere 6mila euro per il noleggio del camper.

