Fibromialgia, panchine viola per sensibilizzare i cittadini 

Sono state inaugurate, in via Giliacquas 2 all'angolo con via dell'Arma Azzurra, due panchine viola per sensibilizzare la popolazione sulla fibromialgia. Si tratta di una patologia cronica difficile da diagnosticare, che presenta sintomi spesso invalidanti come dolori muscolari cronici, affaticamento, deficit di memoria e concentrazione e disturbi del sonno. In Italia colpisce oltre due milioni di persone, per la maggior parte donne adulte. All'evento ha partecipato anche il Comitato fibromialgici uniti - Italia odv, l'associazione che rappresenta le persone affette da questa patologia, che promuove l'iniziativa “La panchina ci avvicina”, in collaborazione con numerosi enti pubblici in tutta Italia.

