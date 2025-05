Fibromialgia nei Lea, la battaglia dei malati 

Sei mesi di sciopero della fame a staffetta per chiedere il riconoscimento della fibromialgia nei Lea. In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, che si celebra oggi, l’Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf Odv) rinnova il suo appello alle istituzioni per il riconoscimento ufficiale della fibromialgia come malattia invalidante e per il suo inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).

Lo sciopero della fame a staffetta, promosso dall’associazione, ha coinvolto ogni giorno una persona diversa sul territorio nazionale. Ogni partecipante si impegna al digiuno per 24 ore, creando una catena ininterrotta di solidarietà e denuncia. «Questa forma di protesta pacifica mira a ottenere risposte concrete dalle istituzioni, affinché i pazienti affetti da fibromialgia possano accedere a diagnosi precoci, cure appropriate e tutele adeguate, superando l’attuale condizione di invisibilità», dice Piercarlo Sarzi Puttini, presidente di Aisf.

«Infatti - aggiunge Giusy Fabio, vice presidente dell’associazione - nonostante le promesse, non c'è ancora alcuna certezza sull'inserimento della patologia nell'aggiornamento dei Lea, né tantomeno sull’inserimento nel decreto legge sulla reumatologia, su cui abbiamo già espresso le nostre perplessità».

La fibromialgia è una patologia cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, affaticamento cronico, disturbi del sonno e problemi cognitivi. Nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'abbia riconosciuta già nel 1992, in Italia manca ancora una legge nazionale che ne certifichi il pieno status e la includa tra le malattie riconosciute dallo Stato.

In occasione della Giornata mondiale, Aisf Odv ha organizzato numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, tra cui l’illuminazione di edifici e monumenti di viola.

Stasera anche il palazzo del Consiglio regionale in via Roma aderirà all’iniziativa “Accendi una luce non lasciarmi al buio”.

