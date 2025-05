«Fibromialgia, la Regione acceleri sui rimborsi» 

Fare presto e semplificare gli adempimenti per la concessione del rimborso delle spese a carattere sanitario, sociosanitario e di cura ai quasi 10mila malati di fibromialgia residenti in Sardegna. Questo la Fnp Sardegna, sindacato dei pensionati Cisl guidato da Mimmo Contu, ha chiesto ormai quindici giorni fa alla presidente della Regione Alessandra Todde, e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi nel primo incontro tematico tra Organizzazioni sindacali e Giunta regionale.

Nella Giornata internazionale della fibromialgia, la Cisl in una nota sottolinea «un giudizio positivo sulla trasformazione dell’indennità regionale per la fibromialgia da erogazione a fondo perduto una tantum, senza rendicontazione, a un rimborso delle spese sostenute pari a un massimo di 800 euro. I problemi però nascono in fase applicativa per le difficoltà burocratiche create dall’Isee, da cui dipende l’entità del rimborso, che hanno rallentato l’attività dei Comuni anche per le difficoltà di interpretazione della normativa». La Fnp ha chiesto all’assessore di correggere disfunzioni e ritardi che in Sardegna penalizzano soprattutto donne fra i 51 e i 70 anni, principali vittime di questa patologia.

Intanto la Società italiana di reumatologia auspica tempi rapidi per l’approvazione del Dpcm relativo all’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), che inserisce anche la sindrome fibromialgica grave tra le malattie croniche e invalidanti a cui sarà attribuito un codice di esenzione.

