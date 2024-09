Fibromialgia, inaugurata la panchina viola 

Da ieri a Sestu in piazza Salvo d’Acquisto c’è un colore nuovo. Il viola di una panchina, inaugurata come segno di solidarietà alle persone affette da fibromialgia. Una pioggia insistente non ha fermato i componenti del Comitato fibromialgici uniti, la sindaca Paola Secci, l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau e il resto della Giunta.

Tanti i cittadini che poi sono andati al convegno che ne è seguito, un momento per informare e capire. «Come amministrazione abbiamo pensato di dare un segno di sostegno tangibile a chi soffre di una malattia spesso invisibile, con una panchina proprio nel centro di Sestu», ha detto la sindaca. Determinato anche l’assessore Serrau: «È un male che non viene spesso capito. E il dovere anche di noi amministratori è farci sentire perché sia riconosciuto dallo Stato e sia possibile curarsi col servizio sanitario, cosa che purtroppo ora non avviene». Dolori cronici, affaticamento, problemi di memoria, disturbi del sonno. Sono alcuni dei sintomi di questa malattia, che spesso non viene nemmeno correttamente diagnosticata. «La panchina è dotata di un codice QR che consente, inquadrandola con la fotocamera del telefono, di avere informazioni chiare e semplici sulla fibromialgia», spiega la referente del Comitato, Patrizia Sarritzu; «Sono felice di aver partecipato a questa dimostrazione di affetto che ci fa sentire meno sole».

