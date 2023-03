Fibromialgia, il parere della commissione 

Il Consiglio regionale si riunisce oggi alle 10,30. All’ordine del giorno il tema dell’Autonomia differenziata. I lavori andranno avanti per tutta la giornata. I capigruppo hanno concordato anche sulla necessità di calendarizzare altre sedute per aprire il confronto con i parlamentari sardi e le parti sociali. Settimana di lavoro anche per le commissioni permanenti. Giovedì alle 10 si riunirà la Terza commissione presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az). All’ordine del giorno, il D.L. 373 (collegato alla manovra finanziaria 2023-2025). Il parlamentino del Bilancio dovrà inoltre esprimere il parere finanziario sulle proposte di legge 313 (Modifiche alla legge n.5/2018 “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”) e n.375 (Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome). Sempre per giovedì, alle 10.30, è convocata la seduta della Seconda Commissione guidata da Sara Canu (FdI). All’attenzione dell’organismo consiliare la vertenza dei dipendenti Abbanoa ex Esaf con la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale e la proposta di legge n.182 “Disposizioni in materia di politiche giovanili”.

RIPRODUZIONE RISERVATA