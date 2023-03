Fibromialgia, il Comune distribuisce il contributo regionale di 800 euro ai pazienti 

Dall’1 al 30 aprile i cittadini di Escalaplano affetti da fibromialgia potranno richiedere un contributo una tantum di 800 euro per il 2023 e 2024, nei limiti delle risorse del bilancio regionale. Potranno fare domanda per l’Indennità regionale fibromialgia, i residenti in Sardegna che siano in possesso della certificazione medica, emessa nell’anno in corso, e che attesti la diagnosi di fibromialgia. La certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista. I richiedenti non dovranno beneficiare di altre sovvenzioni pubbliche per la stessa finalità. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente al protocollo del Comune a mano o via posta certificata a: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it. L’avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente. (fr. l.)

