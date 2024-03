Fibromialgia: fondi per le cure 

Arrivano anche a Dolianova i contributi regionali destinati ai pazienti affetti da fibromialgia, malattia reumatica che provoca dolori muscolari diffusi associati a stanchezza e insonnia inserita nell’elenco delle patologie invalidanti. La Regione dal 2022 ha avviato un programma per la diagnosi e la cura della malattia. Con l’ultima legge di bilancio, la dotazione finanziaria è passata da 2 a 5 milioni di euro. I pazienti di Dolianova, potranno presentare le istanze entro il 30 aprile. L’indennità sarà calcolata in base al reddito dei beneficiari. I pazienti con una certificazione Isee sotto i 15mila euro riceveranno il contributo massimo di 800 euro. La misura erogata dalla Regione ha valenza biennale. Le domande, accompagnate dalla certificazione medica, dovranno essere presentate ai servizi sociali del Comune. (c. z.)

