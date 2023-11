Fibromialgia, contributi economici 

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per i contributi destinati a chi soffre di fibromialgia, erogati dal Comune in base alla legge regionale approvata lo scorso anno. Si tratta di un aiuto economico alle persone con redditi bassi che altrimenti non riuscirebbero ad accedere alle cure necessarie per questa patologia. Tra coloro che hanno fatto domanda, 10 sono stati ammessi e potranno beneficiare dell’aiuto, 6 no poiché non hanno i requisiti richiesti dal bando e per altre ragioni indicate sul sito del Comune.

