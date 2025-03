Fibromialgia, al via le richieste di sostegno 

Tempo sino al 30 aprile per richiedere il contributo una tantum per le persone affette da fibromialgia, il sostegno economico finanziato dalla Regione ed erogato dal Comune che nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso. L’obiettivo - definito nelle linee guida regionali - è istituire un’indennità regionale “finalizzata a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia”. Una possibilità anche per i quartesi che soffrono di questa patologia cronica, con un contributo a fondo perduto di 800 euro. ( f.l. )