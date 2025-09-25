Fibra ottica: «Voragini nelle strade»  

A Lunamatrona si ripete la stessa situazione già vissuta in altri paesi: le trincee aperte per la posa dei cablaggi della fibra ottica non sono ancora state ripristinate, nonostante sia trascorso un anno dalla conclusione dei lavori. In alcuni punti si registrano addirittura cedimenti del manto stradale che hanno creato buche e avvallamenti pericolosi. I tagli riguardano sia gli interventi per la posa della fibra ottica, sia quelli per l’interramento di una linea elettrica. Ma nessuno dei due cantieri ha riportato le strade allo stato originario, alimentando malumori e polemiche tra i cittadini.

«Agiremo per vie legali», annuncia il sindaco Italo Carrucciu, sottolineando come «le strade siano pericolose. La segnaletica orizzontale ormai è stata cancellata dai tagli». Il degrado è visibile in diverse vie del paese: in via Risorgimento, ad esempio, l’asfalto posato di recente è già rovinato. «I lavori di posa sono stati conclusi da un anno – ricorda Carrucciu – ma i ripristini non sono mai arrivati». (g. g. s.)

