Fibra ottica, verde e viabilità:  cantieri aperti in tutto il paese 

Non solo i cantieri appena avviati per far arrivare la fibra ottica e migliorare sensibilmente la trasmissione del segnale internet, a Villamassargia sono appena partiti anche i lavori di sistemazione della vegetazione e, soprattutto, quelli di ripristino e di rifacimento del manto stradale in diverse località del vasto agro del paese. Si tratta di fasi preparatorie alle quali seguiranno i lavori per la stesura di un nuovo lotto di asfalti che garantiranno un transito più agevole nell’area rurale.

«Nei giorni scorsi - spiega il vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Francesco Mameli - l’ufficio tecnico ha predisposto le operazioni necessarie e ora il personale comunale sta provvedendo alla sfrondatura della vegetazione al fine di ampliare la visibilità in tutte le strade e preservarne il transito in sicurezza». Una volta completate le fasi preliminari verranno realizzate le nuove bitumature che interesseranno le località Su Murdegu, Monte Cadelano, Tallaroga e Rio Gorò.

I lavori, che dovrebbero durare per alcune settimane, sono permessi da 365 mila euro di fondi Pnrr. Ad essere particolarmente attesi sono soprattutto quelli di sistemazione della viabilità nella località Rio Gorò che ospita un ecocentro comunale. «Abbiamo l’autorizzazione della Provincia, - annuncia il vice sindaco - una volta terminata la posa del nuovo asfalto si potrà procedere alla riapertura dell’isola ecologica». (s. f.)

