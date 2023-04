Fibra ottica, programmati i nuovi lavori  

Proseguiranno anche nelle prossime settimane i lavori per la posa della fibra ottica in diverse zone della città. Gli interventi sono programmati per il periodo dal 17 aprile al 31 maggio.

In questo arco di tempo, nelle strade interessate di volta in volta dai cantieri, sarà istituto il divieto di sosta dalle 8 alle 18 e in caso di necessità sarà anche prevista la chiusura temporanea nel traffico.

Le limitazioni riguarderanno le vie San Francesco dal civico 49 all’incrocio con via Merello; via Basciu, da via Porcu al civico 11, via Santa Caterina, da via San Francesco a civico 8 e via Alghero dal civico 64 al civico 10. Ancora le vie Carpaccio, da via Cavaro a via Alghero, Perugino, da via Carpaccio al civico 15, Cavaro dal civico 1 al civico 39, Fadda da via San Francesco al civico 75 e Porcu da via Merello al civico 246. I lavori prevedono il taglio stradale con i successivi ripristini e la posa dei pozzetti . Come sempre, spetterà alla ditta incaricata, sistemare tutta la segnaletica necessaria, compresi i divieti che dovranno essere sistemati almeno 48 ore prima dell’inizio dell’intervento per avvisare gli automobilisti. Il crono programma dei lavori dovrà procedere in modo che in una strada i cantieri siano aperti soltanto dopo che i lavori siano finiti nel tratto precedente per limitare il più possibile i disagi. Nei mesi scorsi i lavori per la posa della fibra ottica hanno interessato altre strade della città tra cui via Porcu e via Brigata Sassari. (g. da.)

