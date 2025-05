Fibra ottica, polemiche sulla copertura 

Una città a due velocità, con una parte proiettata al futuro e un’altra ancorata al passato. Questa la denuncia dei consiglieri dei Riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda, che tornano in pressing sulla questione della fibra ottica, di cui la città è provvista solo in parte.

La denuncia

«La copertura della rete delle nostre strade è poco oltre il 50% del territorio, sembra ci sia una divisione tra Monserrato ovest, dove è arrivata la linea, e Monserrato est, dove ancora, a distanza di anni, non è presente la fibra», sostengono i consiglieri. «Intanto i cittadini continuano a chiedere legittimamente la connessione internet veloce, un servizio essenziale in un Paese moderno e digitalizzato. Anche la sanità utilizza sempre più sistemi che vanno dentro le case delle persone, per visite e teleconsulti, e questo necessita di una rete ultraveloce». Sotto accusa anche tempi e modi con cui sono stati fatti i tagli. «I lavori hanno preso avvio con diversi anni di ritardo e nel tempo sono state avanzate molteplici segnalazioni: strade a lungo bloccate, tracce mal ripristinate, mancanza di qualsivoglia tecnica di abbattimento della polvere secondo la normativa vigente e danni più o meno gravi alle case private. Nonostante ciò, non sono stati garantiti supervisione e controlli dello stato di avanzamento dei cantieri».

La replica

Di diverso parere il sindaco Tomaso Locci. «Le percentuali di cablaggio sono ben altre, il nostro territorio è coperto dalla fibra per l’80%», esordisce il primo cittadino. «Non bisogna dimenticare che l’investimento da tre milioni di euro che è stato fatto non avrebbe dovuto riguardare Monserrato, se non fosse stato per l’interessamento del sottoscritto e dell’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi». L’obiettivo resta quello di cablare tutta la città, a eccezione delle zone a edilizia spontanea che dovranno aspettare il Puc. «Quelli impiegati erano fondi Pnrr da spendere entro determinate scadenze, ci siamo dovuti adeguare per avere una parte del territorio coperto. Con i prossimi finanziamenti contiamo di garantire la fibra anche nelle zone rimanenti».

I tagli stradali

Sulla questione ripristini, il sindaco concorda che non tutto sia andato per il verso giusto. «A distanza di tempo i ripristini sono ancora in fase di ultimazione, questo non dipende da Open Fiber ma dalle società che dovrebbero fornire il servizio. In ogni caso stanno concludendo gli ultimi interventi, e nel frattempo nel nostro territorio è arrivata una fibra altamente tecnologica che garantisce una connessione con pochi eguali nella Città Metropolitana».

