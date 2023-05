Fibra ottica? «Per l’estate» 

La posa della fibra ottica è in stand by. Completati gli ultimi tagli su viale Europa e via Funtana ‘e Padenti, dopo uno stop dovuto ad alcuni aspetti autorizzativi, la Siat, impresa che sta realizzando gli interventi per una connessione super veloce, si dovrà dedicare alla posa di alcuni pozzetti in diverse aree della cittadina, e poi finalmente si passerà all’attivazione, che dovrebbe richiedere poco tempo. Negli auspici dell’amministrazione, la fibra potrebbe essere attiva per la stagione estiva come riportato dall’assessore alla digitalizzazione, Renato Pilia. «Abbiamo incontrato la Siat, la ditta che si sta occupando delle lavorazioni, e ci hanno garantito che i lavori termineranno in poco tempo. Sappiamo che ci sono stati ritardi ingiustificabili, vista l’importanza dell’infrastruttura per le famiglie, i servizi e le imprese, ma confidiamo sia attivata per l’estate». (p. cam.)

