Fibra ottica, paese sfregiato dopo la posa dei cavi 

Decimoputzu, il sindaco chiede il ripristino delle strade dopo la posa della fibra ottica.«Il paese – si lamenta Antonino Munzittu – sembra un campo di battaglia a causa dei lavori effettuati per la posa della fibra ottica. Inoltre sono state lasciate fuori copertura intere strade del paese: un errore incredibile, che da tempo abbiamo chiesto di correggere».

Gli interventi di una ditta incaricata dalla Tim sono iniziati lo scorso ottobre e, rimarca il sindaco, hanno creato vari disagi ai cittadini: «Lo stato delle strade dopo gli interventi causa disagi e danni alle persone e ai veicoli. Sono comparse diverse buche, e gli utenti sono costretti a veri e propri slalom per evitare i pericoli. Chiediamo quotidianamente di porre fine a questo scempio, senza però ricevere le giuste risposte».

Munzittu sostiene di avere più volte inoltrato la protesta all’azienda titolare dei lavori, senza risultati. Le lamentele del sindaco sono state inoltrate alla Tim, che esclude situazioni di pericolo, in quanto le stesse sarebbero state prontamente gestite da parte della ditta incaricata dall’azienda, fa presente di essere già in contatto, direttamente o tramite rappresentanti della ditta incaricata, con il personale del Comune, e conferma la ripresa dei lavori entro il mese in corso al fine di provvedere al ripristino definitivo.

