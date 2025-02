Fibra ottica, lavori interrotti e le strade sono impraticabili 

La minoranza di “Impegno per Isili” in Consiglio comunale all’attacco sulle condizioni delle strade comunali. Nei mesi scorsi è stato avviato un progetto del Pnrr relativo all’installazione della fibra ma il cantiere si è dovuto fermare anzitempo a causa di una serie di disguidi che hanno portato la ditta a lasciare il paese e le strade sono in condizioni disastrose.

A oggi non sono presenti né operai né mezzi impegnati nella posa in opera delle tubazioni e di tutte le infrastrutture utili all’ultimazione del progetto. «Ciò che è evidente a tutti», hanno detto i consiglieri Marco Atzori, Antonello Corona e Salvatore Pala, «sono le cunette con buche e ripristini incompiuti e all’inizio di gennaio sono stati portati via tutti i mezzi utilizzati per i lavori». La minoranza ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per avere chiarimenti sulla questa situazione che crea disagio agli automobilisti e ai cittadini che circolano a piedi.

«Vorremmo sapere» dicono i consiglieri, «se l’amministrazione è a conoscenza della data in cui verranno ripresi i lavori di ripristino del bitume laddove i lavori sono stati ultimati, del perché i lavori sono stati interrotti bruscamente. Vorremmo capire poi se è vero che la fibra ottica non raggiungerà la zona artigianale e alcune zone periferiche del paese».

«Abbiamo più volte diffidato l’impresa», ha detto il sindaco Luca Pilia «ad effettuare i ripristini, la prossima settimana la ditta ha garantito la ripresa dei lavori e la sistemazione delle strade». (s. g.)

