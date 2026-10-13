Fibra ottica in tutti i quartieri 

Al via i lavori per il completamento della fibra ottica a Sanluri. L’intervento interessa il 90 per cento delle strade cittadine, qui sarà completato il percorso avviato qualche anno fa, interrotto perché non prevedeva la copertura dell’intero territorio. I lavori realizzati dalla FiberCop, società incaricata dal ministero dello Sviluppo economico, nell’ambito del programma di estensione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, sono arrivati dopo diverse interlocuzioni portate avanti dal Comune, da sempre impegnato a voler ultimare il progetto, estendendolo nelle diverse zone prive della città.

«Più volte abbiamo chiesto al ministero il completamento della fibra», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «con i nuovi finanziamenti è arrivata finalmente la risposta concreta. Fino a oggi esistevano zone di serie A e zone di serie B per quanto riguarda la qualità della connessione. Con questo intervento colmiamo un gap importante per superare queste differenze e garantire a cittadini e imprese, nessuno escluso, migliori opportunità di connessione e accesso ai servizi digitali».

Grazie ai nuovi fondi, sarà possibile favorire il passaggio dalla banda larga alla banda ultralarga, con connessioni più veloci e prestazioni migliori per cittadini, famiglie e attività economiche. I lavori dureranno in tutto circa sette mesi. «L’ampliamento della rete», aggiunge Urpi, «rappresenta un passo significativo per il potenziamento delle infrastrutture digitali cittadine e per la riduzione del divario tecnologico tra le diverse aree di Sanluri». (s. r.)

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