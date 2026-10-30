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31 ottobre 2026 alle 00:15

Fibra ottica, il cantiere stravolge il centro 

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La storica via processionale che porta alla Basilica di Santa Maria, sa Carrela Manna, e altre vie del centro come Cugia e Roma sono state completamente stravolte dai lavori della fibra ottica. L'installazione prima e il ripristino degli scavi poi hanno alterato lo storico acciottolato: pietre disomogenee e immerse nel cemento, avvallamenti e ciottoli storici avanzati. Così sono insorti molti cittadini: «Un intervento che sfregia l'estetica del paese e rischia di compromettere nel tempo la tenuta del manto stradale. Non possiamo permettere che la fretta di cantiere si traduca in un danno permanente al nostro patrimonio storico e identitario. Occorrono controlli da parte degli uffici competenti, anche la Soprintendenza e l'ufficio tutela del paesaggio dovrebbero vigilare».

La fibra è un beneficio per la comunità, per migliorare la connettività e i servizi digitali, indispensabili al giorno d’oggi, ma chi ne paga le spese è il decoro urbano. Il sindaco Andrea Loche assicura: «Stiamo monitorando le opere, e qualora il selciato non sia ripristinato come era in origine il Comune potrà rivalersi con la ditta, con la richiesta di escussione della fidejussione, per tutelare il patrimonio urbano, assicurando che gli interventi di ammodernamento non compromettano il decoro e la qualità degli spazi pubblici». ( j. p. )

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